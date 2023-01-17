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Зоров Василий Терентьев

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Зоров Герасим Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Зоров Семен Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Зоров Андрей Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоров Захар Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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