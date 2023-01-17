Зоров Василий Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Зоров Семен Васильев
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зоров Захар Васильев
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Смерть
Неизвестно