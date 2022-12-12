Зоров Герасим Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Зоров Василий Терентьев
Мать: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Зоров Яков Герасимов
Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Пашина Мария Герасимова
Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно