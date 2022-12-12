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Зоров Герасим Васильев

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Зоров Василий Терентьев

Мать: Авдотья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Зоров Степан Герасимов

Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Зоров Яков Герасимов

Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Зоров Григорий Герасимов

Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Пашина Мария Герасимова

Мать ребёнка: Зорова Василиса Сафронова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорова Василиса Сафронова

Смерть
Неизвестно
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