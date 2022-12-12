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Зоров Степан Герасимов

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Зоров Герасим Васильев

Мать: Зорова Василиса Сафронова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Дочь: Мортакова Александра Степанова

Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Степанова

Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоров Петр Степанов

Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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