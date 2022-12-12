Зоров Степан Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Зоров Герасим Васильев
Рождение ребёнка
17.03.1885
Дочь: Мортакова Александра Степанова
Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Степанова
Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зоров Петр Степанов
Мать ребёнка: Зорова Параскева Михайлова
Смерть
Неизвестно