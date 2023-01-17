Зорова Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорова Параскева Михайлова

Зорова Параскева Михайлова

avatar

Место рождения

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Дочь: Мортакова Александра Степанова

Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Степанова

Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоров Петр Степанов

Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Степан Герасимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close