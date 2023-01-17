Зорова Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1885
Дочь: Мортакова Александра Степанова
Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Степанова
Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зоров Петр Степанов
Отец ребёнка: Зоров Степан Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно