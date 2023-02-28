Зоров Петр Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зоров Степан Герасимов
Рождение ребёнка
26.01.1905
Сын: Зоров Василий Петров
Мать ребёнка: Зорова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
28.05.1908
Сын: Зоров Федор Петров
Мать ребёнка: Зорова Мария Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорова Мария Тимофеева
Смерть
Неизвестно