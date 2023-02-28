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Зоров Петр Степанов

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зоров Степан Герасимов

Мать: Зорова Параскева Михайлова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Зоров Василий Петров

Мать ребёнка: Зорова Мария Тимофеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1908

Сын: Зоров Федор Петров

Мать ребёнка: Зорова Мария Тимофеева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорова Мария Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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