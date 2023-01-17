Зорова Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1905
Сын: Зоров Василий Петров
Отец ребёнка: Зоров Петр Степанов
Рождение ребёнка
28.05.1908
Сын: Зоров Федор Петров
Отец ребёнка: Зоров Петр Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Петр Степанов
Смерть
Неизвестно