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Зорова Василиса Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Зоров Степан Герасимов

Отец ребёнка: Зоров Герасим Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Зоров Яков Герасимов

Отец ребёнка: Зоров Герасим Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Зоров Григорий Герасимов

Отец ребёнка: Зоров Герасим Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Пашина Мария Герасимова

Отец ребёнка: Зоров Герасим Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно
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