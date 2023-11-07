Буймистрова (-------) Елена Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буймистрова (-------) Елена Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Бурмистрова Анна Филиппова

Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Бурмистров Петр Филиппов

Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Буймистрова Степанида Филиппова

Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)

Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.

Сын: Бойместренко Егор Филиппов

Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)

Смерть
Неизвестно
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