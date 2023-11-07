Буймистрова (-------) Елена Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Бурмистрова Анна Филиппова
Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)
Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)
Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Буймистрова Степанида Филиппова
Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)
Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.
Сын: Бойместренко Егор Филиппов
Отец ребёнка: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно