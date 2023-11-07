Бурмистров (Буймистров) Петр Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров (Буймистров) Петр Филиппов

Место рождения

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

20.03.1915 ст.

Пол

Мужской

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Рождение
Около 1833 ст.

Отец: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)

Мать: Буймистрова Елена Трофимова

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Бурмистров Иван Петров

Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Кашкарова Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.

Сын: Буймистров Григорий Петров

Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1882 ст.

Сын: Бурмистров Константин Петров

Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Буймистров Тимофей Петров

Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.

Дочь: Бурмистрова Феврония Петрова

Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буймистрова Наталья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.03.1915 ст.
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