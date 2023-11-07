Бурмистров (Буймистров) Петр Филиппов
Место рожденияСлобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смерти20.03.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1833 ст.
Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Кашкарова Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.
Сын: Буймистров Григорий Петров
Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1882 ст.
Сын: Бурмистров Константин Петров
Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Сын: Буймистров Тимофей Петров
Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.
Дочь: Бурмистрова Феврония Петрова
Мать ребёнка: Буймистрова Наталья Андреева
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1915 ст.