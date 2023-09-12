Бурмистров (Буймистров) Иван Петров
Место рожденияСело Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Бурмистрова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Дочь: Конева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Сын: Бурмистров Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Дочь: Бурмистрова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Дочь: Бурмистрова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Сын: Буймистров Тихон Иванович
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Дочь: Плотникова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Дочь: Бурмистрова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Дочь: Бурмистрова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова
Дочь: Бурмистрова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова