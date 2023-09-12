Бурмистров (Буймистров) Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров (Буймистров) Иван Петров

Место рождения

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: Бурмистров Петр Филиппов

Мать: Буймистрова Наталья Андреева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1894 ст.

Дочь: Бурмистрова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1897 ст.

Дочь: Конева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.

Сын: Бурмистров Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1900 ст.

Дочь: Бурмистрова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.

Дочь: Бурмистрова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1904 ст.

Сын: Буймистров Тихон Иванович

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: Плотникова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Село Селитренное, Селитренская волость, Астраханский уезд, Астраханская Губерния
Рождение ребёнка
09.11.1908 ст.

Дочь: Бурмистрова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1911 ст.

Дочь: Бурмистрова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.

Дочь: Бурмистрова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Ксения Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурмистрова Ксения Емельянова

Смерть
Неизвестно
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