Буймистров (Буймистр) Филипп Вакулов (Вуколов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буймистров (Буймистр) Филипп Вакулов (Вуколов)

Место рождения

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: Буймистров Викул Григорьев

Мать: Буймистр Ирина Данилова

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Буймистров Иван Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Бурмистрова Анна Филиппова

Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Бурмистров Петр Филиппов

Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова

Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Буймистрова Степанида Филиппова

Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова

Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.

Сын: Бойместренко Егор Филиппов

Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буймистрова Елена Трофимова

Смерть
Неизвестно
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