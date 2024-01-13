Буймистров (Буймистр) Филипп Вакулов (Вуколов)
Место рожденияСлобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1807 ст.
Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Бурмистрова Анна Филиппова
Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова
Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова
Слобода Песочин, Харьковский уезд, Слободско-Украинская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Буймистрова Степанида Филиппова
Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова
Рождение ребёнка
04.04.1842 ст.
Сын: Бойместренко Егор Филиппов
Мать ребёнка: Буймистрова Елена Трофимова
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно