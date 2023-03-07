Чапкасова (Шутова) Агафья Кириловна
Место рождения
Дата рождения1745 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: Шутов Кирил Никитич
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: (сачепкасов) Алексий Петрович
Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Алена Петровна
Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Чапкасов Никифер Петрович
Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: (сачепкасов) Ерофей (Ярофей)
Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582