Чапкасова (Шутова) Агафья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапкасова (Шутова) Агафья Кириловна

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Место рождения

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1745 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: Шутов Кирил Никитич

Мать: Шутова Катерина Дмитриевна

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: (сачепкасов) Алексий Петрович

Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Алена Петровна

Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Чапкасов Никифер Петрович

Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: (сачепкасов) Ерофей (Ярофей)

Отец ребёнка: (сачепкасов) Петр Потапович

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (сачепкасов) Петр Потапович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582
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