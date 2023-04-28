Шутова (неизвестно) Катерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (неизвестно) Катерина Дмитриевна

Место рождения

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1719 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Чапкасова Агафья Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Егор Кирилович

Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Кириловна

Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Кирил Никитич

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90766
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