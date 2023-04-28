Шутова (неизвестно) Катерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1719 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: Чапкасова Агафья Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Егор Кирилович
Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Кириловна
Отец ребёнка: Шутов Кирил Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Кирил Никитич
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90766