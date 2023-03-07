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Шутов Кирил Никитич

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Место рождения

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1722 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: Шутов Никита Алексеевич

Мать: Шутова Марфа Фомина

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Чапкасова Агафья Кириловна

Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Егор Кирилович

Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Кириловна

Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Кириловна

Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Кириловна

Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Катерина Дмитриевна

Чепаниха, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90766
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