Шутов Кирил Никитич
Место рождения
Дата рождения1722 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: Шутов Никита Алексеевич
Мать: Шутова Марфа Фомина
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: Чапкасова Агафья Кириловна
Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Егор Кирилович
Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Кириловна
Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Кириловна
Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Кириловна
Мать ребёнка: Шутова Катерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90766