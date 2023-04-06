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(Чапкасова) Алена Петровна

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Место рождения

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1778 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: (сачепкасов) Петр Потапович

Мать: Чапкасова Агафья Кириловна

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
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