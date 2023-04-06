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(Чапкасова) Алена Петровна
(Чапкасова) Алена Петровна
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Место рождения
Рычино
, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
1778 ст.
Пол
Женский
Отец
(сачепкасов) Петр Потапович
1743 г.р.
Мать
Чапкасова (Шутова) Агафья Кириловна
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
1778 ст.
Отец:
(сачепкасов) Петр Потапович
Мать:
Чапкасова Агафья Кириловна
Рычино
, Осинский уезд, Пермская губерния
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