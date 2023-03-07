(Сачепкасов) Петр Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сачепкасов) Петр Потапович

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Место рождения

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: Сачепкасов Потап Агапитович

Мать: Матрена Андреевна

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: (сачепкасов) Алексий Петрович

Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Алена Петровна

Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Чапкасов Никифер Петрович

Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: (сачепкасов) Ерофей (Ярофей)

Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чапкасова Агафья Кириловна

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582
Смерть
Неизвестно
Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
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