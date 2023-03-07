(Сачепкасов) Петр Потапович
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: Сачепкасов Потап Агапитович
Мать: Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: (сачепкасов) Алексий Петрович
Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Алена Петровна
Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Чапкасов Никифер Петрович
Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: (сачепкасов) Ерофей (Ярофей)
Мать ребёнка: Чапкасова Агафья Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582
Смерть
Неизвестно