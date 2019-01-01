село Верхняя Сава, село Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верхняя Сава

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4345Сава (Савинское), сел.при рч. Саве.953799293326Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Земская станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинская волость
1355. Сава (Савинское), село бывшее удельное, при речке Саве, дворов 140, жителей 740, волостное правление (уездный город в 95 верстах), церковь православная, школа, земс Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинская волость
1) с. Сава на р. Саве, прав. церк., зем. шк., народ. библиотека, вол. прав., зем. ст., базар по четвергам, одноднев. торжки: 9 мая, 20 июля и 6 дек., распл.Савинское общество194578609Бывшие удельные — башк. припущ. ПравославныеРусские108

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинская волость
село Савинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
346955Верхняя Савасело56°27'00"55°06'00"O-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Шагиртское сельское поселение
57628449126с Верхняя Савасело
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