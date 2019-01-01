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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4345Сава (Савинское), сел.при рч. Саве.953799293326Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1355. Сава (Савинское), село бывшее удельное, при речке Саве, дворов 140, жителей 740, волостное правление (уездный город в 95 верстах), церковь православная, школа, земс Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Сава на р. Саве, прав. церк., зем. шк., народ. библиотека, вол. прав., зем. ст., базар по четвергам, одноднев. торжки: 9 мая, 20 июля и 6 дек., распл.Савинское общество194578609Бывшие удельные — башк. припущ. ПравославныеРусские108—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Савинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346955Верхняя Савасело56°27'00"55°06'00"O-40-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57628449126с Верхняя Савасело