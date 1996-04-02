Владимиров Роман Никитович
Место рожденияд Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл
Дата рождения08.09.1918
Дата смерти02.04.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1918
Отец: Владимиров Никита
д Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл
Рождение ребёнка
11.11.1948
Дочь: Боровикова Валентина Романовна
Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Васильевна
г Прокопьевск Кемеровская обл
Рождение ребёнка
24.01.1955
Дочь: Гокк Нина Романовна
Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Васильевна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1996
г Ейск Краснодарский край