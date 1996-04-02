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Владимиров Роман Никитович

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Место рождения

д Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл

Дата рождения

08.09.1918

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1918

Отец: Владимиров Никита

Мать: Владимирова Матрена Максимовна

д Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл
Рождение ребёнка
11.11.1948

Дочь: Боровикова Валентина Романовна

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Васильевна

г Прокопьевск Кемеровская обл
Рождение ребёнка
24.01.1955

Дочь: Гокк Нина Романовна

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Васильевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Анастасия Васильевна

Смерть
02.04.1996
г Ейск Краснодарский край
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