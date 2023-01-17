Боровикова (Владимирова) Валентина Романовна
Место рожденияг Прокопьевск Кемеровская обл
Дата рождения11.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948
г Прокопьевск Кемеровская обл
Рождение ребёнка
30.07.1970
Дочь: Шамова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Боровиков Николай Федорович
Рождение ребёнка
03.02.1980
Сын: Боровиков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Боровиков Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно