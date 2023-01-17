Боровикова (Владимирова) Валентина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Владимирова) Валентина Романовна

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Место рождения

г Прокопьевск Кемеровская обл

Дата рождения

11.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948

Отец: Владимиров Роман Никитович

Мать: Владимирова Анастасия Васильевна

г Прокопьевск Кемеровская обл
Рождение ребёнка
30.07.1970

Дочь: Шамова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Боровиков Николай Федорович

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
03.02.1980

Сын: Боровиков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Боровиков Николай Федорович

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Николай Федорович

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