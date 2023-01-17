Владимирова (Пономарева) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1924
Дата смерти22.10.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1924
Рождение ребёнка
11.11.1948
Дочь: Боровикова Валентина Романовна
Отец ребёнка: Владимиров Роман Никитович
г Прокопьевск Кемеровская обл
Рождение ребёнка
24.01.1955
Дочь: Гокк Нина Романовна
Отец ребёнка: Владимиров Роман Никитович
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1992
г Ейск Краснодарский край