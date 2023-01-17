Владимирова (Пономарева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Пономарева) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.10.1924

Дата смерти

22.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1924

Отец: Пономарев Василий Гаврилович

Мать: Пономарева Екатерина Ивановна

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1948

Дочь: Боровикова Валентина Романовна

Отец ребёнка: Владимиров Роман Никитович

г Прокопьевск Кемеровская обл
Рождение ребёнка
24.01.1955

Дочь: Гокк Нина Романовна

Отец ребёнка: Владимиров Роман Никитович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Роман Никитович

Смерть
22.10.1992
г Ейск Краснодарский край
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