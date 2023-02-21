Владимиров Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Владимиров Георгий Никитович

Мать ребёнка: Владимирова Матрена Максимовна

д Левая Сосновка Болотинский район Новосибирская обл
Рождение ребёнка
08.09.1918

Сын: Владимиров Роман Никитович

Мать ребёнка: Владимирова Матрена Максимовна

д Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Матрена Максимовна

Смерть
Неизвестно
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