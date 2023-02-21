Владимиров Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1912
Сын: Владимиров Георгий Никитович
Мать ребёнка: Владимирова Матрена Максимовна
д Левая Сосновка Болотинский район Новосибирская обл
Рождение ребёнка
08.09.1918
Сын: Владимиров Роман Никитович
Мать ребёнка: Владимирова Матрена Максимовна
д Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно