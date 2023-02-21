Владимирова Матрена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Матрена Максимовна

Место рождения

Воронежская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Владимиров Георгий Никитович

Отец ребёнка: Владимиров Никита Семенович

д Левая Сосновка Болотинский район Новосибирская обл
Рождение ребёнка
08.09.1918

Сын: Владимиров Роман Никитович

Отец ребёнка: Владимиров Никита Семенович

д Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Никита Семенович

Смерть
?.03.1977
г Прокопьевск Кемеровская обл
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