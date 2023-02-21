Владимирова Матрена Максимовна
Место рожденияВоронежская область
Дата рождения1889
Дата смерти?.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1912
Сын: Владимиров Георгий Никитович
Отец ребёнка: Владимиров Никита Семенович
д Левая Сосновка Болотинский район Новосибирская обл
Рождение ребёнка
08.09.1918
Сын: Владимиров Роман Никитович
Отец ребёнка: Владимиров Никита Семенович
д Левая Сосновка Болотнинский район Новосибирская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1977
г Прокопьевск Кемеровская обл