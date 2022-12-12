Гокк (Владимирова) Нина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гокк (Владимирова) Нина Романовна

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Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

24.01.1955

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1955

Отец: Владимиров Роман Никитович

Мать: Владимирова Анастасия Васильевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
25.12.1975

Муж: Гокк Виктор Александрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гокк Виктор Александрович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гокк Виктор Александрович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
1984

Муж: Гокк Виктор Александрович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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