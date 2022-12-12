Гокк (Владимирова) Нина Романовна
Место рождения
Дата рождения24.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1955
Бракосочетание
25.12.1975
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гокк Виктор Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гокк Виктор Александрович
Развод
1984