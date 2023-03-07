Абаимова (Мехова) Елизавета
Место рождения
Дата рождения1735
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Меховъ Степанъ
Мать: Мехова Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Абаимовъ Афонасей
Отец ребёнка: Абаимовъ Василий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Абаимовъ Василий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Вешнякова Афимья
Отец ребёнка: Абаимовъ Василий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Абаимовъ Петръ
Отец ребёнка: Абаимовъ Василий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Абаимовъ Василий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Абаимовъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Игнатова Василиса
Отец ребёнка: Абаимовъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абаимовъ Василий