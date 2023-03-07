Абаимова (Мехова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимова (Мехова) Елизавета

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Меховъ Степанъ

Мать: Мехова Федосья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Абаимовъ Афонасей

Отец ребёнка: Абаимовъ Василий

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Абаимовъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Вешнякова Афимья

Отец ребёнка: Абаимовъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Абаимовъ Петръ

Отец ребёнка: Абаимовъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Абаимовъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Абаимовъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Игнатова Василиса

Отец ребёнка: Абаимовъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаимовъ Василий

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