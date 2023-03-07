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Меховъ Степанъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Меховъ Дементий

Мать: Мехова Варвара Васильева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Меховъ Никита

Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Абаимова Елизавета

Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Меховъ Егоръ

Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Салманида

Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Меховъ Антонъ

Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехова Федосья Семенова

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