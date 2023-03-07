Меховъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Меховъ Дементий
Мать: Мехова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Меховъ Никита
Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Абаимова Елизавета
Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Меховъ Егоръ
Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Салманида
Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Меховъ Антонъ
Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Мехова Федосья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мехова Федосья Семенова