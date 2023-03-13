Абаимовъ Афонасей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Абаимовъ Василий
Мать: Абаимова Елизавета
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Абаимова Марья
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Абаимова Марья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Абаимовъ Осипъ
Мать ребёнка: Абаимова Марья