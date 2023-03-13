Абаимовъ Афонасей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимовъ Афонасей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Абаимовъ Василий

Мать: Абаимова Елизавета

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Абаимова Марья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Абаимова Марья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Абаимовъ Осипъ

Мать ребёнка: Абаимова Марья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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