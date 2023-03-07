Абаимовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Абаимовъ Василий
Мать: Абаимова Елизавета
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Абаимова Варвара
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Абаимова Варвара
Рождение ребёнка
1793
Сын: Абаимовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Абаимова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абаимова Варвара