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Абаимовъ Петръ

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Абаимовъ Василий

Мать: Абаимова Елизавета

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Абаимова Варвара

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Абаимова Варвара

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Абаимовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Абаимова Варвара

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаимова Варвара

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