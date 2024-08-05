Петрова Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1893 ст.
Дата смерти29.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1893 ст.
Крещение
11.07.1893 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Леонтий Федорович Данилов, Елена Лукьяновна Ковалева
Восприемник
17.07.1911 ст.
Ивана Васильевича и Натальи Васильевны Канаевых дочь Вера
Бракосочетание
05.11.1912 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1913 ст.
Дочь: Ковалева Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.
Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович
Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.
Дочь: Ковалева Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович
Рождение ребёнка
06.11.1922
Дочь: Петрова Капиталина Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
24.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович
Рождение ребёнка
17.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович
Смерть
29.03.1974
Универсальный атеросклероз