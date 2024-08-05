Петрова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Ольга Григорьевна

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Место рождения

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.07.1893 ст.

Дата смерти

29.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1893 ст.

Отец: Петров Григорий Лукьянович

Мать: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.07.1893 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Леонтий Федорович Данилов, Елена Лукьяновна Ковалева
Восприемник
17.07.1911 ст.
Ивана Васильевича и Натальи Васильевны Канаевых дочь Вера
Бракосочетание
05.11.1912 ст.

Муж: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Рождение ребёнка
28.11.1913 ст.

Дочь: Ковалева Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.

Сын: Ковалев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.

Дочь: Ковалева Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1922

Дочь: Петрова Капиталина Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
24.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Рождение ребёнка
17.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
29.03.1974
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Универсальный атеросклероз

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