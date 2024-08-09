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Петров Григорий Лукьянович

Место рождения

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.03.1860 ст.

Дата смерти

22.09.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1860 ст.

Отец: Петров Лукьян Петрович

Мать: Петрова (Киндева) Пелагея Даниловна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
05.03.1860 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Федор Данилов, Евдокия Дементьева
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Жена: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: по жениху Федор Данилович Киндев, Василий Семенович Петров, по невесте Федор Алексеевич Нестеров, Семен Алексеевич Нестеров
Восприемник
16.09.1879 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Ивана Семеновича и Прасковья Семеновны Петровых сын Федор
Рождение ребёнка
26.11.1879 ст.

Дочь: Дикова (Петрова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
10.01.1882 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Ивана Семеновича и Прасковьи Семеновны Петровых дочь Татьяна
Рождение ребёнка
17.06.1882 ст.

Дочь: Петрова Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.11.1884 ст.

Сын: Петров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
19.01.1886 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Ивана Семеновича и Прасковьи Семеновны Петровых (Петруниных) дочь Ксения
Рождение ребёнка
16.07.1886 ст.

Сын: Петров Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
18.10.1887 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Ивана Семеновича и Прасковьи Семеновны Петровых (Петруниных) дочь Анастасия
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Дочь: (Петрова) Неонила Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.

Дочь: Петрова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
09.10.1894 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Василия Ивановича и Марии Тимофеевны Панькиных сын Максим
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.

Дочь: Сорокина (Петрова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.

Дочь: Мятина (Петрова) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Смерть
22.09.1907 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
От тифа

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