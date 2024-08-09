Петров Григорий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения01.03.1860 ст.
Дата смерти22.09.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1860 ст.
Крещение
05.03.1860 ст.
Восприемники: Федор Данилов, Евдокия Дементьева
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Поручители: по жениху Федор Данилович Киндев, Василий Семенович Петров, по невесте Федор Алексеевич Нестеров, Семен Алексеевич Нестеров
Восприемник
16.09.1879 ст.
Ивана Семеновича и Прасковья Семеновны Петровых сын Федор
Рождение ребёнка
26.11.1879 ст.
Дочь: Дикова (Петрова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Восприемник
10.01.1882 ст.
Ивана Семеновича и Прасковьи Семеновны Петровых дочь Татьяна
Рождение ребёнка
17.06.1882 ст.
Дочь: Петрова Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.1884 ст.
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Восприемник
19.01.1886 ст.
Ивана Семеновича и Прасковьи Семеновны Петровых (Петруниных) дочь Ксения
Рождение ребёнка
16.07.1886 ст.
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Восприемник
18.10.1887 ст.
Ивана Семеновича и Прасковьи Семеновны Петровых (Петруниных) дочь Анастасия
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.
Дочь: (Петрова) Неонила Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.
Дочь: Петрова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Восприемник
09.10.1894 ст.
Василия Ивановича и Марии Тимофеевны Панькиных сын Максим
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.
Дочь: Сорокина (Петрова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.
Дочь: Мятина (Петрова) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Смерть
22.09.1907 ст.
От тифа