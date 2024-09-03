Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.01.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1860 ст.

Отец: Нестеров Николай Алексеевич

Мать: Нестерова Мария Никаноровна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Муж: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: по жениху Федор Данилович Киндев, Василий Семенович Петров, по невесте Федор Алексеевич Нестеров, Семен Алексеевич Нестеров
Рождение ребёнка
26.11.1879 ст.

Дочь: Дикова (Петрова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.06.1882 ст.

Дочь: Петрова Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.11.1884 ст.

Сын: Петров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1886 ст.

Сын: Петров Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Дочь: (Петрова) Неонила Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.

Дочь: Петрова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.

Дочь: Сорокина (Петрова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.

Дочь: Мятина (Петрова) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович

Восприемник
04.05.1908 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Степана Антоновича и Елены Лукьяновны Ковалевой дочь Мария
Смерть
Неизвестно

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