Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1860 ст.
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Поручители: по жениху Федор Данилович Киндев, Василий Семенович Петров, по невесте Федор Алексеевич Нестеров, Семен Алексеевич Нестеров
Рождение ребёнка
26.11.1879 ст.
Дочь: Дикова (Петрова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
17.06.1882 ст.
Дочь: Петрова Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
11.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
16.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.
Дочь: (Петрова) Неонила Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.
Дочь: Петрова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
23.09.1898 ст.
Дочь: Сорокина (Петрова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.
Дочь: Мятина (Петрова) Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Лукьянович
Восприемник
04.05.1908 ст.
Степана Антоновича и Елены Лукьяновны Ковалевой дочь Мария
Смерть
Неизвестно