Нестерова Мария Никаноровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нестерова Мария Никаноровна

Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.03.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никанор Васильевич

Мать: не указана

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерова) Мелания Николаевна

Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич

Бракосочетание
09.01.1855 ст.

Муж: Нестеров Николай Алексеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.

Дочь: (Нестерова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.01.1860 ст.

Дочь: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.

Сын: Нестеров Степан Николаевич

Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.

Сын: Нестеров Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.03.1885 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
От головной боли

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