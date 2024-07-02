Нестерова Мария Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.03.1885 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никанор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестерова) Мелания Николаевна
Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич
Бракосочетание
09.01.1855 ст.
Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.
Дочь: (Нестерова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
19.01.1860 ст.
Дочь: Петрова (Нестерова) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.
Сын: Нестеров Степан Николаевич
Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.
Сын: Нестеров Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Нестеров Николай Алексеевич
Смерть
03.03.1885 ст.
От головной боли