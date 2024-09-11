Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович

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Место рождения

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.02.1893 ст.

Дата смерти

07.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893 ст.

Отец: Ковалев Семен Егорович

Мать: Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
21.02.1893 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Василий Иванович Ковалев, Анастасия Егоровна Ковалева
Поручитель
29.01.1910 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручитель на свадьбе Василия Николаевича и Ирины Семеновны Баландиных
Бракосочетание
05.11.1912 ст.

Жена: Петрова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
28.11.1913 ст.

Дочь: Ковалева Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
26.08.1914
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Василия Сергеевича и Марии Ивановны Скрыпиных дочь Вера
Поручитель
25.01.1916
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Жених: Василий Семенович Ковалев
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.

Сын: Ковалев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна

Поручитель
04.02.1918
Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свадьба Осипа Флоровича и Ирины Семеновны Груниных
Поручитель
18.01.1919
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Жених: Александр Никитич Ерофеев
Восприемник
08.03.1919
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.

Дочь: Ковалева Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1922

Дочь: Петрова Капиталина Тимофеевна

Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна

Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
24.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
07.01.1944
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
От паралича сердца

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