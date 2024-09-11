Петров (Ковалев) Тимофей Семёнович
Место рождения
Дата рождения18.02.1893 ст.
Дата смерти07.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893 ст.
Крещение
21.02.1893 ст.
Восприемники: Василий Иванович Ковалев, Анастасия Егоровна Ковалева
Поручитель
29.01.1910 ст.
Поручитель на свадьбе Василия Николаевича и Ирины Семеновны Баландиных
Бракосочетание
05.11.1912 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1913 ст.
Дочь: Ковалева Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна
Восприемник
26.08.1914
Василия Сергеевича и Марии Ивановны Скрыпиных дочь Вера
Поручитель
25.01.1916
Жених: Василий Семенович Ковалев
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.
Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна
Поручитель
04.02.1918
Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свадьба Осипа Флоровича и Ирины Семеновны Груниных
Поручитель
18.01.1919
Жених: Александр Никитич Ерофеев
Восприемник
08.03.1919
Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.
Дочь: Ковалева Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
06.11.1922
Дочь: Петрова Капиталина Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
24.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Ольга Григорьевна
Смерть
07.01.1944
От паралича сердца