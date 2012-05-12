Татаринцева (Бурова) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1015
Дата смерти12.05.2012
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1015
Рождение ребёнка
07.11.1936
Сын: Татаринцев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
06.08.1941
Дочь: Пономаренко Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
23.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
17.01.1952
Сын: Татаринцев Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2012