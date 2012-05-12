Татаринцева (Бурова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева (Бурова) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1015

Дата смерти

12.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1015

Отец: Буров Александр Михайлович

Мать: Бурова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Татаринцев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Пономаренко Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович

Рождение ребёнка
23.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович

Рождение ребёнка
17.01.1952

Сын: Татаринцев Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Татаринцев Кирилл Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Кирилл Герасимович

Смерть
12.05.2012
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