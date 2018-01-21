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Татаринцев Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1936

Дата смерти

21.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1015 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936

Отец: Татаринцев Кирилл Герасимович

Мать: Татаринцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
21.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2018
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