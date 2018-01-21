Татаринцев Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1936
Дата смерти21.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936
Рождение ребёнка
21.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2018