Татаринцев Кирилл Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1915
Дата смерти04.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1915
Рождение ребёнка
07.11.1936
Сын: Татаринцев Николай Кириллович
Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
06.08.1941
Дочь: Пономаренко Евгения Кирилловна
Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
23.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1952
Сын: Татаринцев Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1988