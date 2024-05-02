Татаринцев Кирилл Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцев Кирилл Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1915

Дата смерти

04.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1915

Отец: Татаринцев Герасим Иванович

Мать: Татаринцева Христиния Григорьевна

Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Татаринцев Николай Кириллович

Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Пономаренко Евгения Кирилловна

Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
23.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
17.01.1952

Сын: Татаринцев Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Татаринцева Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Антонина Александровна

Смерть
04.05.1988
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