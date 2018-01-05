Пономаренко (Татаринцева) Евгения Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1941
Дата смерти05.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий
Рождение ребёнка
25.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
14.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анатолий
Смерть
05.01.2018