Пономаренко (Татаринцева) Евгения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Татаринцева) Евгения Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1941

Дата смерти

05.01.2018

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1015 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941

Отец: Татаринцев Кирилл Герасимович

Мать: Татаринцева (Бурова) Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

Рождение ребёнка
25.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
14.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий

Смерть
05.01.2018

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