Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий

Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко (Татаринцева) Евгения Кирилловна

Рождение ребёнка
25.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономаренко (Татаринцева) Евгения Кирилловна

Рождение ребёнка
14.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономаренко (Татаринцева) Евгения Кирилловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.