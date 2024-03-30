Бурова (Дельцова) Анастасия Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1015
Дочь: Татаринцева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1913
Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Буров Василий Александрович
Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Свиридова Мария Александровна
Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1929
Дочь: Кузьмина Анна Александровна
Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Кипец Тамбовской обл
Смерть
1933
село Кипец Тамбовской обл
Причина смерти: туберкулез