Бурова (Дельцова) Анастасия Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Дельцова) Анастасия Гаврильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1015

Дочь: Татаринцева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Буров Илья Александрович

Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Буров Василий Александрович

Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Свиридова Мария Александровна

Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Кузьмина Анна Александровна

Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буров Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
село Кипец Тамбовской обл
Смерть
1933
село Кипец Тамбовской обл
Причина смерти: туберкулез
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