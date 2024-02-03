Буров Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Буров Александр
Мать: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно