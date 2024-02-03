Буров Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Буров Александр

Мать: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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