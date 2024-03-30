Буров Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.01.1973
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1015
Дочь: Татаринцева Антонина Александровна
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
02.08.1913
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Буров Василий Александрович
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Свиридова Мария Александровна
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
08.03.1929
Дочь: Кузьмина Анна Александровна
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Буров Николай Александрович
Мать ребёнка: Анастасия?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия?
Смерть
24.01.1973