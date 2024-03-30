Буров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Александр Михайлович

Место рождения

Кипец, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кипец, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.04.1015

Дочь: Татаринцева Антонина Александровна

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Буров Илья Александрович

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Буров Василий Александрович

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Свиридова Мария Александровна

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Кузьмина Анна Александровна

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Буров Николай Александрович

Мать ребёнка: Анастасия?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова Анастасия Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Анастасия Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия?

Смерть
24.01.1973
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