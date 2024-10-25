Кузьмина (Бурова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.04.1951
Рождение ребёнка
18.11.1956
Рождение ребёнка
12.08.1963
Смерть
Неизвестно