Кузьмина (Бурова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Бурова) Анна Александровна

Место рождения

Кипец, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929

Отец: Буров Александр Михайлович

Мать: Бурова (Дельцова) Анастасия Гаврильевна

Кипец, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Петр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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