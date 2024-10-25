Кузьмин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1951
Рождение ребёнка
18.11.1956
Рождение ребёнка
12.08.1963
Смерть
Неизвестно