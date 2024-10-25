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Кузьмин Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Бурова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
05.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Бурова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
18.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Бурова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Бурова) Анна Александровна

Смерть
Неизвестно

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