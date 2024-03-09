Алтухова (Мерзликина) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Мерзликина) Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Мерзликин Петр Иванович

Мать: Мерзликина Февронья Ильинична

Бракосочетание
1857

Муж: Алтухов Гавриил Харитонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №50, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Денис Харитонов Алтухов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алтухова Евгения Гавриловна

Отец ребёнка: Алтухов Гавриил Харитонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
20.09.1859

Муж: Беликов Григорий Кириллович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №11, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Михаил Иванов Мерзликин, ... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Сын: Беликов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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