Алтухова (Мерзликина) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
1857
Брак 1: запись о браке №50, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Денис Харитонов Алтухов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алтухова Евгения Гавриловна
Отец ребёнка: Алтухов Гавриил Харитонович
Бракосочетание
20.09.1859
Брак 2: запись о браке №11, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Михаил Иванов Мерзликин, ... Показать все
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно