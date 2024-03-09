Мерзликина Февронья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти14.02.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Алтухова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Мерзликин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1842
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №4, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния