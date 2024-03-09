Мерзликина Февронья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзликина Февронья Ильинична

Мерзликина Февронья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

14.02.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Алтухова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Мерзликин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Петр Иванович

Смерть
14.02.1842
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №4, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close