Мерзликин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти15.03.1850
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Савин Михаил Абрамович
Мать: Савина Елена Кирилловна
Бракосочетание
1817
Брак 1: запись о браке №14, метрическая книга за 1817 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Трофим Мерзликин, Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Алтухова Агафья Петровна
Мать ребёнка: Мерзликина Февронья Ильинична
Бракосочетание
11.11.1842
Брак 3: запись о браке №30, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 3: Поручители: Наум Иванов и Павел Трофи... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мерзликина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1850
Смерть: запись о смерти №13, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния