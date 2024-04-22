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Мерзликин Петр Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1802

Дата смерти

15.03.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Савин Михаил Абрамович

Мать: Савина Елена Кирилловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1817

Жена: Мерзликина Дарья Филимоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №14, метрическая книга за 1817 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Трофим Мерзликин, Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Алтухова Агафья Петровна

Мать ребёнка: Мерзликина Февронья Ильинична

Бракосочетание
11.11.1842

Жена: Мерзликина Агафья Алексеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 3: запись о браке №30, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 3: Поручители: Наум Иванов и Павел Трофи... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мерзликина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Мерзликина Дарья Филимоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина Февронья Ильинична

Смерть
15.03.1850
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №13, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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