Мерзликина Дарья Филимоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1817
Брак 1: запись о браке №14, метрическая книга за 1817 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Трофим Мерзликин, Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мерзликина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Мерзликин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно