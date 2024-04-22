Мерзликина Дарья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина Дарья Филимоновна

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1817

Муж: Мерзликин Петр Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №14, метрическая книга за 1817 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Трофим Мерзликин, Алексей... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мерзликина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Мерзликин Петр Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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