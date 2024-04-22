Мерзликина (Демидова) Агафья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти05.02.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
11.11.1842
Брак 3: запись о браке №30, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 3: Поручители: Наум Иванов и Павел Трофи... Показать все
Смерть
05.02.1850
Смерть: запись о смерти №1, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния