Мерзликина (Демидова) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Демидова) Агафья Алексеевна

Место рождения

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1820

Дата смерти

05.02.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.11.1842

Муж: Мерзликин Петр Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 3: запись о браке №30, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 3: Поручители: Наум Иванов и Павел Трофи... Показать все
Смерть
05.02.1850
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №1, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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