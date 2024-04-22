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Беликов Григорий Кириллович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Беликов Кирилл Яковлевич

Мать: Беликова Анна Кузьминична

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Беликов Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Гребенникова Ксения Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
05.10.1852

Жена: Гребенникова Ксения Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №26, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Яковлев Беликов, Ник... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Беликов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Гребенникова Ксения Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №62, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Беликов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Гребенникова Ксения Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №86, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
20.09.1859

Жена: Алтухова Агафья Петровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №11, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Михаил Иванов Мерзликин, ... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Сын: Беликов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Алтухова Агафья Петровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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