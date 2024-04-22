Беликов Григорий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1838
Сын: Беликов Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Гребенникова Ксения Ивановна
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
05.10.1852
Брак 1: запись о браке №26, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Яковлев Беликов, Ник... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Гребенникова Ксения Ивановна
Рождение: запись о рождении №62, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858
Сын: Беликов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Гребенникова Ксения Ивановна
Рождение: запись о рождении №86, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
20.09.1859
Жена: Алтухова Агафья Петровна
Брак 2: запись о браке №11, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Михаил Иванов Мерзликин, ... Показать все
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Алтухова Агафья Петровна
Рождение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно