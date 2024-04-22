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Беликов Михаил Григорьевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Беликов Григорий Кириллович

Мать: Гребенникова Ксения Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №86, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Никифор Степанов Филатов и Марья Киреева Макеева)
Смерть
Неизвестно
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