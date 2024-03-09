Гребенникова (Голубева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Голубева) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

17.05.1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Беликов Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
05.10.1852

Муж: Беликов Григорий Кириллович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №26, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Яковлев Беликов, Ник... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Беликов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №62, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Беликов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №86, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
17.05.1859
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от водянки
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