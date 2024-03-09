Гребенникова (Голубева) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти17.05.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1838
Сын: Беликов Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
05.10.1852
Брак 1: запись о браке №26, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Яковлев Беликов, Ник... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович
Рождение: запись о рождении №62, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1858
Сын: Беликов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Беликов Григорий Кириллович
Рождение: запись о рождении №86, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
17.05.1859
Умерла от водянки